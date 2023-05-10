Путин: атаковавший Кремль дрон был самодельным и нес заряд в 400 грамм тротила

Владимир Путин впервые прокомментировал атаку дронов на Кремль. По его версии, беспилотник был самодельным и в нем нет «ничего особенного». Эти слова он произнес на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ, сообщил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.
«На вопрос про дрон, несколько дней назад пролетавший мимо купола, — пишет журналист кремлевского пула, — [Путин] рассказывал, что ничего в этом дроне особенного, сделан из проволоки и современных материалов и что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 грамм тротила».
«Он, похоже, не придавал происшедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир», — комментирует цитату Колесников.
Также журналист отметил беспрецедентные меры безопасности парада 9 Мая в Москве. Он рассказал, что от выхода из метро до Красной площади организовали 4 уровня проверки зрителей, а у посетителей отнимали даже электронные сигареты и конфеты.
3 мая Кремль сообщил о попытке Украины нанести удар по резиденции президента в Сенатском дворце. Пострадавших в результате атаки нет, Путин в это время там не находился. На видео с места взрыва были видны два БПЛА, взорвавшихся с разницей в 14 минут.
В тот же день президент Украины Зеленский заявил, что Киев не стоит за атакой на Кремль. «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города», — сказал он.