Путин: атаковавший Кремль дрон был самодельным и нес заряд в 400 грамм тротила

«На вопрос про дрон, несколько дней назад пролетавший мимо купола, — пишет журналист кремлевского пула, — [Путин] рассказывал, что ничего в этом дроне особенного, сделан из проволоки и современных материалов и что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 грамм тротила».