«Эта сумка ценнее любой другой»: тиктокер самостоятельно сшил копию Birkin для своей возлюбленной

Суэй нашел в интернете выкройки сумки, а потом купил черную крашеную крокодиловую кожу. Материал и инструменты обошлись ему в 400 долларов. Титокер поначалу думал, что вырезать отдельные части будущего изделия и собрать их вместе будет не так уж сложно. Но вскоре он понял, что ошибается. «Я сразу же допустил несколько ошибок новичка и потратил впустую кучу хорошей кожи, — делится он в видео. — Я теперь понимаю, почему люксовые бренды так высоко оценивают эти сумки. Требуется так много шагов, и на освоение каждого из них может уйти целая жизнь. Множество раз мне хотелось сдаться».