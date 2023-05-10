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«Эта сумка ценнее любой другой»: тиктокер самостоятельно сшил копию Birkin для своей возлюбленной

Анна Красюк
Сегодня в 19:15

Сумка Birkin французского модного дома Hermès — одна из самых популярных и дорогостоящих в мире. К тому же ее не так легко купить: для этого надо стать клиентом бренда и записаться в лист ожидания. Можно указать предпочтения относительно размера, цвета и материала сумки, но нет гарантии, что они будут учтены.

Тиктокер из Вашингтона Александр Суэй узнал, что его возлюбленная мечтает о культовом аксессуаре, и зашел на сайт Hermès. Когда он узнал, что Birkin стоит более 100 тыс. долларов, он «не мог поверить в это». «Но что еще более безумно, так это то, что вместо того, чтобы заплатить эту сумму, я решил удивить [девушку] и сделать сумку самостоятельно», — говорит блогер в ролике, который набрал более 30 млн просмотров.

Суэй нашел в интернете выкройки сумки, а потом купил черную крашеную крокодиловую кожу. Материал и инструменты обошлись ему в 400 долларов. Титокер поначалу думал, что вырезать отдельные части будущего изделия и собрать их вместе будет не так уж сложно. Но вскоре он понял, что ошибается. «Я сразу же допустил несколько ошибок новичка и потратил впустую кучу хорошей кожи, — делится он в видео. — Я теперь понимаю, почему люксовые бренды так высоко оценивают эти сумки. Требуется так много шагов, и на освоение каждого из них может уйти целая жизнь. Множество раз мне хотелось сдаться».

По словам Суэя, ему пришлось вручную сделать в коже несколько сотен отверстий и постоянно сверяться, что швы получаются ровными. «Мои пальцы онемели, мне пришлось делать много перерывов», — жалуется он. Но в итоге сумка была готова — пусть и через месяц после годовщины отношений, к которой блогер пытался успеть закончить работу.

«Эта сумка ценнее любой другой», — пишут умиленные комментаторы и утверждают, что такой поступок — «и есть любовь».

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