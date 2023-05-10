Спрос на игровые приставки в России вырос более чем в два раза после прошлогоднего падения

Спрос на игровые консоли Nintendo, Sony PlayStation и Xbox на российском рынке увеличился в первом квартале года более чем в два раза. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты российских маркетплейсов и продавцов электроники.
На Ozon продажи консолей выросли в 2,8 раза за квартал, средний чек — на 24% по сравнению с прошлым годом. На устройства Nintendo средняя цена составила 6700 рублей, на Playstation — 8200 рублей, на Xbox — 4500 рублей. К тому же в этом году на площадке стало на 77% больше продавцов в этой категории.
На «Авито» спрос на электронику Nintendo увеличился на 27% год к году, консоли Sony стали покупать на 22% чаще, Xbox — на 15%. При этом средние цены снизились в целом на 15%. Так, новая PS5 стоит на площадке в среднем 45 тыс. рублей, а поддержанные приставки PlayStation — 18,6 тыс. рублей. Консоли Xbox продают на «Авито» в среднем за 12,6 тыс. рублей, Nintendo — за 13,4 тыс. рублей (их цена осталась неизменна). Количество продавцов в данной категории выросло на площадке на 11%.
В «М.Видео-Эльдорадо» заявили о «двузначном росте» продаж игровых консолей в первом квартале. В компании объяснили это наличием в магазине востребованных новинок, таких как PlayStation VR2, а также «свободным доступом к игровой валюте и подпискам».
Эксперты связывают увеличение спроса с налаживанием отдельными продавцами параллельного импорта и падением цен на устройства последнего поколения. В прошлом году на фоне ограничения поставок рынок консолей рухнул в денежном выражении на 30%.