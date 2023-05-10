Спрос на игровые приставки в России вырос более чем в два раза после прошлогоднего падения

На «Авито» спрос на электронику Nintendo увеличился на 27% год к году, консоли Sony стали покупать на 22% чаще, Xbox — на 15%. При этом средние цены снизились в целом на 15%. Так, новая PS5 стоит на площадке в среднем 45 тыс. рублей, а поддержанные приставки PlayStation — 18,6 тыс. рублей. Консоли Xbox продают на «Авито» в среднем за 12,6 тыс. рублей, Nintendo — за 13,4 тыс. рублей (их цена осталась неизменна). Количество продавцов в данной категории выросло на площадке на 11%.