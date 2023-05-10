Трампа признали виновным в попытке изнасилования

Присяжные федерального суда Манхэттена признали Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования журналистки, сообщает CNN. Бывший президент США обязан выплатить ей 2 млн долларов компенсации морального вреда и 3 млн по иску о клевете.
Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании, которое произошло в примерочной модного универмага Bergdorf Goodman весной 1996 года. Позже он публично отрицал факт знакомства с журналисткой, сказал, что она не в его вкусе, и предположил, что она врет с целью продвижения своей книги.
Присяжные не согласились с обвинением в изнасиловании, но пришли к выводу, что Трамп пытался принудить женщину к сексу, избил ее и оклеветал. Мужчина на заседании не присутствовал и был представлен лишь адвокатами.
Так как разбирательство проходило в гражданском суде, миллиардер не понесет уголовного наказания. Поданный Кэрролл иск попадает под закон штата Нью-Йорк, позволяющий судам рассматривать заявления о сексуализированном насилии с истекшим сроком давности.
Кэрролл назвала вынесенный вердикт победой для нее и других жертв насилия. «Я подала этот иск против Дональда Трампа, чтобы очистить свое имя и вернуть свою жизнь, — заявила она прессе. — Сегодня мир наконец-то узнал правду. Эта победа не только для меня, но и для каждой женщины, страданиям которой никто не поверил».
В видеороликах, размещенных на его социальной медиаплатформе Truth Social во вторник вечером, Трамп заявил, что планирует обжаловать приговор, назвав его «позором» и «политической охотой на ведьм». Он также повторил свое заявление о том, что не знает, кто такая Кэрролл.
Кроме этого, Дональд Трамп обвинен в подделке финансовых документов своей предвыборной кампании 2016 года. Он стал первым президентом США, арестованным по уголовному делу.