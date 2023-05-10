Трампа признали виновным в попытке изнасилования

Кэрролл назвала вынесенный вердикт победой для нее и других жертв насилия. «Я подала этот иск против Дональда Трампа, чтобы очистить свое имя и вернуть свою жизнь, — заявила она прессе. — Сегодня мир наконец-то узнал правду. Эта победа не только для меня, но и для каждой женщины, страданиям которой никто не поверил».