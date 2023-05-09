США сообщили о ликвидации вредоносного ПО, которое использовало ФСБ для шпионажа

ПО под названием Snake использовал некий «центр 16» ФСБ, располагающийся в Рязани. В сообщении говорится, что с помощью версий Snake в течение почти 20 лет крались «правительственные, журналистские и иные конфиденциальные документы из сотен компьютерных систем по меньшей мере в 50 странах», входящих в НАТО, и представляющих интерес для российских властей.