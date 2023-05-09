США сообщили о ликвидации вредоносного ПО, которое использовало ФСБ для шпионажа

Минюст США сообщил об остановке работы вредоносного программного обеспечения Snake, которое использовало ФСБ РФ для шпионажа. Операция по нейтрализации получила название «Медуза», сообщило ведомство.
ПО под названием Snake использовал некий «центр 16» ФСБ, располагающийся в Рязани. В сообщении говорится, что с помощью версий Snake в течение почти 20 лет крались «правительственные, журналистские и иные конфиденциальные документы из сотен компьютерных систем по меньшей мере в 50 странах», входящих в НАТО, и представляющих интерес для российских властей.
ФБР разработало инструмент «Персей», чтобы побороть Snake, — он выдавал команды, которые заставляли ПО на зараженном компьютере отключаться. ФБР предупредило, что на устройствах могли остаться иные «уязвимости», поэтому нужно принять дополнительные меры для защиты данных.