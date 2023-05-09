Букмекеры сделали ставки на победителя «Евровидения-2023». На первом месте Швеция

Букмекеры сделали свои ставки на победителя «Евровидения» в этом году. 9 мая пройдет первый полуфинал, 11 мая — второй, а 13 мая станет известен триумфатор.
Больше всего надежд у букмекеров на шведскую исполнительницу Лорин с песней «Tattoo», ее коэффициент равен 8/13. Певице, которая вернулась на сцену после победы на конкурсе в 2012 году, в этом году предстоит столкнуться с певицей из Финляндии Käärijä — ее композиция «Cha Cha Cha» получила 9/4.
Следом идут Украина (Tvorchi «Heart of Steel» — 8/1), Франция (La Zarra «Évidemment» — 8/1), Испания (Blanca Paloma «Eaea» — 20/1), Норвегия (Алессандра «Queen of Kings» — 22/1) и Израиль (Noa Kirel «Unicorn» — 28/1).
В этом году «Евровидение» состоится в Ливерпуле, несмотря на то что победителем 2022-го стал украинский конкурсант Калуш. Проводить конкурс в стране победителя небезопасно из‑за продолжающихся боевых действий на ее территории. Великобритания проводит конкурс от имени Украины.