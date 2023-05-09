Букмекеры сделали ставки на победителя «Евровидения-2023». На первом месте Швеция

Больше всего надежд у букмекеров на шведскую исполнительницу Лорин с песней «Tattoo», ее коэффициент равен 8/13. Певице, которая вернулась на сцену после победы на конкурсе в 2012 году, в этом году предстоит столкнуться с певицей из Финляндии Käärijä — ее композиция «Cha Cha Cha» получила 9/4.