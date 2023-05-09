На 9 Мая в Ивангороде устроили концерт для эстонской стороны. В Нарве повесили антивоенный плакат

К 9 Мая в Ивангороде установили концертную площадку, на которой в честь Дня Победы спели песни военных лет. На другой стороне реки, которая разделяет РФ и Эстонию, в эстонской Нарве вывесили антивоенный плакат с Владимиром Путиным.
Ивангород (Ленинградская область) и Нарва находятся напротив друг друга на берегах реки Нарвы, их соединяет мост Дружбы. Площадку на российском берегу местные власти развернули возле крепости, а плакат на эстонской стороне повесили на замке.
В Ивангороде спели «Катюшу», «Смуглянку» и другие песни, а ведущий обратился к жителям Эстонии с поздравлениями, сообщает РБК. На плакате, вывешенном по инициативе Нарвского замка и проекта Propastop, быи изображены Путин и надпись «Putin War Criminal», передает Delfi. Директор замка Мария Сморжевских-Смирнова назвала это «посланием российской стороне».
Из‑за плаката с Путиным российские делегаты встретились с эстонскими и попросили тех снять плакат. Эстонская делегация отказалась, потому что он не нарушает законы страны.
Delfi отмечает, что в Эстонии на 9 Мая разрешается возложение цветов, но нельзя проводить собрания и демонстрировать российский и советский флаги, георгиевскую ленту. В память об окончании Второй мировой войны у мемориала, где похоронены погибшие в немецких и советских концлагерях, цветы возложила мэр Нарвы Катри Райк.