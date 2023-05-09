На 9 Мая в Ивангороде устроили концерт для эстонской стороны. В Нарве повесили антивоенный плакат

Delfi отмечает, что в Эстонии на 9 Мая разрешается возложение цветов, но нельзя проводить собрания и демонстрировать российский и советский флаги, георгиевскую ленту. В память об окончании Второй мировой войны у мемориала, где похоронены погибшие в немецких и советских концлагерях, цветы возложила мэр Нарвы Катри Райк.