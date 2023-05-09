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Spotify удалил тысячи созданных искусственным интеллектом треков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:43

Музыкальный стриминг Spotify удалил десятки тысяч песен, сгенерированных искусственным интеллектом для стартапа Boomy, сообщает Financial Times. Всего удалили 7% из всех загруженных песен.

Boomy — это стартап, в котором с помощью нейросетей каждый может создать свой музыкальный трек. Созданные там композиции удалили по подозрению в «искусственном стриминге», когда боты под видом пользователей поднимают прослушивания песен и позволяют им набрать популярность.

Удаление песен случилось после того, как лейбл звукозаписи Universal Music пожаловался всем ключевым стримингам на подозрительную активность, связанную с записями Boomy, рассказал газете источник. В Spotify заявили, что стремятся «полностью искоренить» искусственный стриминг.

2 мая певица Граймс выпустила сервис, на котором с помощью искусственного интеллекта можно записывать треки с ее голосом. Артисты могут выпускать результаты на коммерческой основе в обмен на половину гонорара.

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