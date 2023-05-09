«Я все еще хочу убить The Weeknd. И я убью»: Абель Тесфайе хочет взять другой псевдоним

Канадский певец The Weeknd (он же — Абель Тесфайе) хочет избавиться от своего творческого псевдонима, под которым он выпускает песни и появляется на сцене с момента старта карьеры. Об этом исполнитель рассказал в интервью W Magazine.
«Приближается место и время, когда я готов закрыть главу The Weeknd. Я по-прежнему буду заниматься музыкой, может быть, как Abel, может быть, как The Weeknd. Но я все еще хочу убить The Weeknd. И я убью. Наконец. Я определенно пытаюсь сбросить эту кожу и возродиться», — сказал Тесфайе.
По словам певца, сейчас он переживает «путь катарсиса».
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