В Госдуме попросили ограничить показ в РФ серии «Гриффинов» про Челябинск

В «Гриффинах» Челябинск назвали «уральским Чикаго», где разрушаются дома, жители пьют и читают газету «Россия вчера», подвергаются действию радиации и заражаются «коровьей чумой». Лантратова в беседе с изданием «Подъем» назвала это «намеренно оскорбительным художественным образом, не имеющим отношения к реальности», но в то же время сохранила за художником право «на свое видение».