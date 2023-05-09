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В Госдуме попросили ограничить показ в РФ серии «Гриффинов» про Челябинск

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

Депутат Госдумы от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова возмутилась новой серией американского анимационного ситкома «Гриффины», в котором показали Челябинск, и попросила ограничить его показ на телеканалах.

В «Гриффинах» Челябинск назвали «уральским Чикаго», где разрушаются дома, жители пьют и читают газету «Россия вчера», подвергаются действию радиации и заражаются «коровьей чумой». Лантратова в беседе с изданием «Подъем» назвала это «намеренно оскорбительным художественным образом, не имеющим отношения к реальности», но в то же время сохранила за художником право «на свое видение».

«Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов», — заявила она.

Лантратова перечислила достоинства субъектов и напомнила, что «рекордсмены кинопроката последних лет» «Чебурашка» и «Холоп» были выпущены челябинскими продюсерами. «Я ему [своему сыну] лучше покажу невероятной красоты озеро Тургояк, национальный парк Зюратеуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим. Это ему и поможет сделать выводы о регионе», — добавила она.

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