До шести человек погибли при пожарах в Курганской области. Baza пишет о 14 погибших

Baza отметила, что семь человек из общего числа приходятся на посёлок Юлдус, сгоревший «практически полностью». Общая площадь сгоревших земель составляет 18 038 гектаров, в регионе бушуют 19 пожаров, добавило издание.
Из‑за пожаров в Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации. Днем ранее ТАСС сообщал о более 300 уничтоженных жилых домов и почти 4000 строений, а местный глава МЧС заявлял о локализации большинства очагов горения.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков отменил салют и парад 9 Мая из‑за пожаров и попросил «понять нас правильно».
Пожары бушуют и в других субъектах РФ — в Свердловской области, Забайкальском крае, Тыве.
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