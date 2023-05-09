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До шести человек погибли при пожарах в Курганской области. Baza пишет о 14 погибших

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Шесть человек погибли, 14 пострадали во время масштабных лесных пожаров в Курганской области, сообщал накануне ТАСС со ссылкой на медиков. 9 мая издание Baza без ссылок написало, что число погибших выросло до 14 человек.

Baza отметила, что семь человек из общего числа приходятся на посёлок Юлдус, сгоревший «практически полностью». Общая площадь сгоревших земель составляет 18 038 гектаров, в регионе бушуют 19 пожаров, добавило издание.

Из‑за пожаров в Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации. Днем ранее ТАСС сообщал о более 300 уничтоженных жилых домов и почти 4000 строений, а местный глава МЧС заявлял о локализации большинства очагов горения.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отменил салют и парад 9 Мая из‑за пожаров и попросил «понять нас правильно».

Пожары бушуют и в других субъектах РФ — в Свердловской области, Забайкальском крае, Тыве.

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