На Premier вышел проект Сергея Минаева «Цвет истории» с первой хроникой ВОВ в цвете

В онлайн-кинотеатре Premier вышел проект Сергея Минаева и Данилы Шарапова «Цвет истории», созданный при поддержке Института развития интернета.
В нем собрана первая хроника Великой Отечественной войны в цвете. Для этого команда проекта разработала уникальный алгоритм колоризации и реставрации черно-белой хроники.
Первые тысячи кадров красились вручную, после чего к работе подключался искусственный интеллект. Эти способы чередовались между собой для лучшего обучения ИИ. «По-простому говоря, покраска — процесс невероятно сложный», — подчеркнул Минаев.
Кадры, вошедшие в «Цвет истории», были сняты в период 1941–1945 годов. В качестве рассказчицы выступила телеведущая Арина Шарапова.
«Проект получился прорывной. Так еще не делали. Наверное, когда‑то потом все это нарисует очередная программа типа Midjorney. Но сегодня так — лампово, руками и немножко роботами. Живая пленка. Живые люди. Цвет», — прокомментировал Минаев.