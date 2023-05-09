На Premier вышел проект Сергея Минаева «Цвет истории» с первой хроникой ВОВ в цвете

«Проект получился прорывной. Так еще не делали. Наверное, когда‑то потом все это нарисует очередная программа типа Midjorney. Но сегодня так — лампово, руками и немножко роботами. Живая пленка. Живые люди. Цвет», — прокомментировал Минаев.