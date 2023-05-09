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На Premier вышел проект Сергея Минаева «Цвет истории» с первой хроникой ВОВ в цвете

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:51

В онлайн-кинотеатре Premier вышел проект Сергея Минаева и Данилы Шарапова «Цвет истории», созданный при поддержке Института развития интернета.

В нем собрана первая хроника Великой Отечественной войны в цвете. Для этого команда проекта разработала уникальный алгоритм колоризации и реставрации черно-белой хроники.

Первые тысячи кадров красились вручную, после чего к работе подключался искусственный интеллект. Эти способы чередовались между собой для лучшего обучения ИИ. «По-простому говоря, покраска — процесс невероятно сложный», — подчеркнул Минаев.

Кадры, вошедшие в «Цвет истории», были сняты в период 1941–1945 годов. В качестве рассказчицы выступила телеведущая Арина Шарапова.

«Проект получился прорывной. Так еще не делали. Наверное, когда‑то потом все это нарисует очередная программа типа Midjorney. Но сегодня так — лампово, руками и немножко роботами. Живая пленка. Живые люди. Цвет», — прокомментировал Минаев.

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Институт развития интернета
люди
Сергей МинаевАрина Шарапова
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