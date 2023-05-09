Хасбика и его друзей задержали в Дагестане за дрифт на дорогах

Полиция Дагестана задержала блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) и несколько его друзей во время празднования свадьбы. Об этом сообщает местное МВД.
«Свадебное безудержное веселье по-дагестански известно многим и далеко за пределами республики. В отсутствие других способов развлечения по-прежнему крайне популярен такой вот примитивный вариант — перекрытие дорог для других участников движения, жжение резины, битье машин друг об друга и много других особенностей», — сказано в сообщении ведомства.
В отношении всех задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении. На кадрах видны фрагменты допроса Хасбика и его шестерых друзей.
В сентябре 2022 года Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC. Сделка подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. По словам собеседника агентства, сумма контракта «достаточно внушительная».