Хасбика и его друзей задержали в Дагестане за дрифт на дорогах

«Свадебное безудержное веселье по-дагестански известно многим и далеко за пределами республики. В отсутствие других способов развлечения по-прежнему крайне популярен такой вот примитивный вариант — перекрытие дорог для других участников движения, жжение резины, битье машин друг об друга и много других особенностей», — сказано в сообщении ведомства.