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Хасбика и его друзей задержали в Дагестане за дрифт на дорогах

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:00

Полиция Дагестана задержала блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) и несколько его друзей во время празднования свадьбы. Об этом сообщает местное МВД.

«Свадебное безудержное веселье по-дагестански известно многим и далеко за пределами республики. В отсутствие других способов развлечения по-прежнему крайне популярен такой вот примитивный вариант — перекрытие дорог для других участников движения, жжение резины, битье машин друг об друга и много других особенностей», — сказано в сообщении ведомства.

В отношении всех задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении. На кадрах видны фрагменты допроса Хасбика и его шестерых друзей.

В сентябре 2022 года Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC. Сделка подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. По словам собеседника агентства, сумма контракта «достаточно внушительная».

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