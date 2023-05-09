Thirty Seconds to Mars выпустили клип на сингл «Stuck» и анонсировали альбом

Фронтмен Джаред Лето рассказал, что клип на песню — это празднование искусства, дизайна, моды и замечательных людей, которые воплощают их в жизнь. «Это любовное письмо к силе движения и связи, свидетельство благоговейного потенциала людей, которые не всегда вписываются в мир, но делают его гораздо более увлекательным».