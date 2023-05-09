Thirty Seconds to Mars выпустили клип на сингл «Stuck» и анонсировали альбом

Американская рок-группа Thirty Seconds to Mars, основанная в 1998 году братьями Джаредом и Шенноном Лето, выпустила клип на сингл «Stuck» и анонсировала новый альбом.
Фронтмен Джаред Лето рассказал, что клип на песню — это празднование искусства, дизайна, моды и замечательных людей, которые воплощают их в жизнь. «Это любовное письмо к силе движения и связи, свидетельство благоговейного потенциала людей, которые не всегда вписываются в мир, но делают его гораздо более увлекательным».
Группа объявила, что их шестой студийный альбом «It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day» увидит свет в сентябре этого года. На пластинку попадет 11 треков, серди которых «Stuck»,
«’Life is Beautiful», «7 to 1», «Lost These Days», «Avalanche» и другие.