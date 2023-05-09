В Ленинградской области задержали активистку Катрин Ненашеву

В городе Приозерске Ленинградской области задержали художницу и активистку Катрин Ненашеву. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
«Задержали под Питером в городе Приозерск, говорят, на меня поступила ориентировка. Пришли за мной прямо в кафе. Отвозят в розыск», — говорится в заявлении на ее странице.
Подруга активистки Наталия Четверио рассказала «Фонтанке», что «дальнейшая судьба Кати непонятна. По ее словам, адвокату, звонившему в отдел, сказали, что работало не местное МВД, а центр «Э».
По данным Sota, Ненашеву оставили на 48 часов в ОМВД по статье о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП).
В марте 2022 года активистка запустила проект «Я остаюсь» для тех, кто сейчас в России. В рамках проекта проводились антивоенные мероприятия и вечера писем политзаключенным.