Реклама
Новости

В Ленинградской области задержали активистку Катрин Ненашеву

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:57

В городе Приозерске Ленинградской области задержали художницу и активистку Катрин Ненашеву. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Задержали под Питером в городе Приозерск, говорят, на меня поступила ориентировка. Пришли за мной прямо в кафе. Отвозят в розыск», — говорится в заявлении на ее странице.

Подруга активистки Наталия Четверио рассказала «Фонтанке», что «дальнейшая судьба Кати непонятна. По ее словам, адвокату, звонившему в отдел, сказали, что работало не местное МВД, а центр «Э».

По данным Sota, Ненашеву оставили на 48 часов в ОМВД по статье о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП).

В марте 2022 года активистка запустила проект «Я остаюсь» для тех, кто сейчас в России. В рамках проекта проводились антивоенные мероприятия и вечера писем политзаключенным.

расскажите друзьям
люди
Катрин Ненашева
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»