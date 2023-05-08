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В новой серии «Гриффины» приехали в Челябинск

Максим Саблин
Сегодня в 19:55

В новой серии «Гриффинов» много шуток про Россию, обратил внимание сайт ura.ru. В 19-м эпизоде 21-го сезона под названием «Из России с любовью, часть 1» Брайан, Стьюи и Мэг приезжают в Челябинск и ищут хакера, укравшего аккаунт пса в инстаграме*.

Когда у пса Брайана кто‑то крадет аккаунт в соцсети, Мэг узнает, что хакер прячется в Челябинске. Они намерены вернуть члену семьи его страничку.

Вместе с ними увязывается Стьюи, необычайно радостный шансу увидеть чаеразвесочную фабрику Кузнецова (реальная достопримечательность) и посмотреть город, который, как он говорит, считают «уральским Чикаго». Впрочем, в версии авторов мультсериала Челябинск выглядит как полузаброшенная деревня с домом-фабрикой и серверами в центре.

В доме они находят хакера по имени Иван, который не против вернуть аккаунт псу, ведь парень всего лишь хотел представить себя жителем США. Позже между вором и Мэг завязываются романтические отношения. Брайан и Стьюи уезжают обратно в США и позже получают от девушки открытку, где она рассказывает о своем заражении коровьей чумой.

«Гриффины» находятся в эфире американского ТВ с января 1999 года. 21-й сезон американского анимационного телесериала завершился 7 мая 2023 года.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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