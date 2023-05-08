В новой серии «Гриффины» приехали в Челябинск

В доме они находят хакера по имени Иван, который не против вернуть аккаунт псу, ведь парень всего лишь хотел представить себя жителем США. Позже между вором и Мэг завязываются романтические отношения. Брайан и Стьюи уезжают обратно в США и позже получают от девушки открытку, где она рассказывает о своем заражении коровьей чумой.