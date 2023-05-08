В Курганской области отменили салют и парад 9 мая из‑за лесных пожаров

Губернатор Курганской области отменил салют и парад 9 мая из‑за лесных пожаров в регионе. О своем решении глава региона Вадим Шумков сообщил в своем телеграм-канале в понедельник.
«В связи с тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате, — говорится в посте. — Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно».
Из‑за пожара в регионе уже введен режим чрезвычайной ситуации. Источники ТАСС сообщили о смерти шести человек, а также более 300 уничтоженных жилых домах и почти 4000 строений. При этом глава МЧС Курганской области заявил о локализации большинства очагов горения.
Этой весной пожары охватили сразу несколько регионов России. Об огне на площади в 54 тысячи гектаров известно в Свердловской области. В Забайкальском крае пожар захватил 60 тысяч гектаров, сообщается также об огне в степи Республики Тыва. Ещё режим ЧС из‑за пожаров действует в Омской области, областную столицу затянуло дымом.