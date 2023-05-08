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Mash: ФНС проверяет блогера-миллионицу Ольгу Нечаеву

Максим Саблин
Сегодня в 16:03

Налоговая подозревает блогера-миллионицу Ольгу Нечаеву в неуплате налогов на 10 млн рублей, рассказал один из ее сотрудников телеграм-каналу Mash.

Ольга Нечаева известна как создательница марафонов «Мне ПОХ» и «Голые деньги», на ее инстаграм* подписаны более 4 миллионов человек. Проверка ее бизнеса проводится с марта, узнал канал. Как говорит их источник, бизнес Ольги сначала был оформлен на тётю, потом переписан на маму, и только затем на Нечаеву, а цикл онлайн-лекций по похудению блогер записала на мужа. Сотрудники опасаются, что также могут попасть под уголовную статью, добавляет источник.

Mash также обратил внимание на то, что Ольга праздновала своё 26-летие в элитном банкетном зале Lapino Hall в Подмосковье, а среди выступавших звезд были Николай Басков и Гарик Харламов, Григорий Лепс и Леонид Агутин. Ссылаясь на «светские тг-каналы», Mash пишет, что бюджет вечера мог быть больше, чем на одной из вечеринок блогера Лерчек.

В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа по статьям об уклонении от уплаты налогов на сумму в 300 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. 27 апреля была задержана «королева марафонов» Елена Блиновская, ее обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Следственный комитет
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Ольга НечаеваНиколай БасковГарик ХарламовГригорий ЛепсЛеонид АгутинВалерия ЧекалинаЕлена Блиновская
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