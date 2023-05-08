Mash: ФНС проверяет блогера-миллионицу Ольгу Нечаеву

Ольга Нечаева известна как создательница марафонов «Мне ПОХ» и «Голые деньги», на ее инстаграм* подписаны более 4 миллионов человек. Проверка ее бизнеса проводится с марта, узнал канал. Как говорит их источник, бизнес Ольги сначала был оформлен на тётю, потом переписан на маму, и только затем на Нечаеву, а цикл онлайн-лекций по похудению блогер записала на мужа. Сотрудники опасаются, что также могут попасть под уголовную статью, добавляет источник.