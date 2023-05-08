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Парад на Красной площади посетят президенты Казахстана и Киргизии, а также премьер-министр Армении

Виктория Шанина
Сегодня в 15:45

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет 8 мая в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы на следующий день. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

О планах посетить Парад Победы также сообщили в пресс-службе президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву 8–9 мая.

Ранее стало известно, что на парад приедет президент Киргизии. Садыр Жапаров тоже положительно отреагировал на приглашение Владимира Путина.

Как отмечает издание «Подъем», приглашения на Парад Победы на Красной площади также были направлены главам Таджикистана, Азербайджана, Беларуси, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. От них ответ пока не поступил.

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Владимир ПутинНикол ПашинянСадыр Жапаров
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