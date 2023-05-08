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Исследование: регулярное пользование в интернете снижает риск развития деменции

Виктория Шанина
Сегодня в 14:18

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, использование интернета до двух часов в день на 43% снижает риск развития деменции у пожилых людей. Исследование опубликовано в журнале Journal of American Geriatrics Society.

Ученые проанализировали данные длительного исследования, в котором с 2002 по 2016 год у пожилых американцев старше 50 лет регулярно спрашивали, часто ли они сидят в интернете с любой целью, например, отправить электронное письмо или совершить онлайн-покупки. Если ответ положительный, респондентов спрашивали, как много времени они проводят в сети.

Всего в исследовании приняли 18154 американца, из которых регулярно пользовались интернетом 64,76%. Среди них риск развития деменции в среднем составил 1,54%. А у тех, кто не пользовался интернетом — 10,45%.

Ученые не берутся оценивать причины такого результата, но отмечают, что использование интернета помогает сохранить и даже улучшить когнитивные функции.

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