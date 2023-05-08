Исследование: регулярное пользование в интернете снижает риск развития деменции

Ученые проанализировали данные длительного исследования, в котором с 2002 по 2016 год у пожилых американцев старше 50 лет регулярно спрашивали, часто ли они сидят в интернете с любой целью, например, отправить электронное письмо или совершить онлайн-покупки. Если ответ положительный, респондентов спрашивали, как много времени они проводят в сети.