Россияне в 2022 году начали на 4% больше болеть

В 2022 году в России на 3.83% выросла общая заболеваемость населения. Об этом говорится в отчете Минздрава об итогах работы в прошлом году, пишет РИА «Новости».
Общая заболеваемость населения страны составила 174 516,8 на 100 тыс. населения. Для сравнения, в 2021 году этот показатель равнялся 168066,5 на 100 тыс. населения.
Чаще всего по сравнению с 2021-м россиянам диагностируют болезни органов дыхания. Прирост заболеваемости по стране составил 3,6%.
На втором месте по этому показателю оказались болезни системы кровообращения (прирост на 5,8%). На третьем — болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 7%).
Первичная заболеваемость населения России в 2022 году также увеличилась — на 4,6% по сравнению с предыдущим годом.