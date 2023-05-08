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Россияне в 2022 году начали на 4% больше болеть

Виктория Шанина
Сегодня в 13:29

В 2022 году в России на 3.83% выросла общая заболеваемость населения. Об этом говорится в отчете Минздрава об итогах работы в прошлом году, пишет РИА «Новости».

Общая заболеваемость населения страны составила 174 516,8 на 100 тыс. населения. Для сравнения, в 2021 году этот показатель равнялся 168066,5 на 100 тыс. населения.

Чаще всего по сравнению с 2021-м россиянам диагностируют болезни органов дыхания. Прирост заболеваемости по стране составил 3,6%.

На втором месте по этому показателю оказались болезни системы кровообращения (прирост на 5,8%). На третьем — болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 7%).

Первичная заболеваемость населения России в 2022 году также увеличилась — на 4,6% по сравнению с предыдущим годом.

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