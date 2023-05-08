Петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионат России по футболу

«Зенит» из Петербурга в пятый раз подряд выиграл Российскую футбольную премьер-лигу. На домашнем стадионе клуб обыграл московский «Спартак» (3:2) и досрочно оформил чемпионство.
Петербургская команда набрала 64 очка за 4 тура до конца розыгрыша Премьер-лиги, никто из конкурентов уже не сможет ее догнать. У идущего вторым ЦСКА 51 очко, у «Ростова» на третьем месте — 50, у «Спартака» 49 баллов.
Клуб завоевал победу в клубном турнире в десятый раз в своей истории. В честь этого на эмблеме команды появится вторая золотая звезда, также фигуру в виде двух золотых звезд запустили на пароме по Неве.
«Зенит» выиграл турнир в пятый раз подряд. Все — под руководством Сергея Семака. Лишь у «Спартака» серия побед была длиннее, отмечает Sports.ru. Московский клуб становился чемпионом шесть раз подряд в 1996–2001 годах.