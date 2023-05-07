В Беларуси умер 61-летний Николай Климович, приговоренный к году колонии за карикатуру на Лукашенко

Ранее Климовича штрафовали на 111 белорусских рублей по административной статье «Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики». Белорусская ассоциация журналистов писала, что штраф мужчине назначили за реакцию «смешно» под публикацией в «Одноклассниках», где был изображен Владимир Путин в форме с нацистской символикой. По данным БАЖ, изображение с Лукашенко было схожим.