В Беларуси умер 61-летний Николай Климович, приговоренный к году колонии за карикатуру на Лукашенко

В исправительной колонии № 3 в Витебской области Беларуси умер 61-летний Николай Климович, которого приговорили к одному году лишения свободы за карикатуру на Александра Лукашенко в «Одноклассниках». Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Об обстоятельствах смерти Климовича не сообщается. Мужчина имел инвалидность II группы из‑за проблем с сердцем, отметил центр. В декабре 2022 года его задержали и поместили в СИЗО, но через трое суток ему стало плохо.
В феврале Климовича приговорили к одному году лишения свободы и отправили в колонию. 21 апреля должно было пройти рассмотрение апелляционной жалобы, но об его итогах ничего не известно.
Ранее Климовича штрафовали на 111 белорусских рублей по административной статье «Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики». Белорусская ассоциация журналистов писала, что штраф мужчине назначили за реакцию «смешно» под публикацией в «Одноклассниках», где был изображен Владимир Путин в форме с нацистской символикой. По данным БАЖ, изображение с Лукашенко было схожим.