Американские сценаристы призвали Дженну Ортегу к забастовке

«Было время на съемочной площадке, когда я даже становилась почти непрофессионалом, то есть я просто меняла реплики. Сценарист думал, у меня что‑то есть, а потом мне приходилось садиться со сценаристами, и они говорили: „Подождите, что случилось со сценой?“ Мне приходилось объяснять, почему я не могу делать определенные вещи», — сказала актриса тогда.