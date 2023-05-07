Американские сценаристы призвали Дженну Ортегу к забастовке

Несколько бастующих сценаристов в США призвали звезду «Уэнсдэй» Дженну Ортегу. Ранее она рассказывала, что переписывала сценарий шоу Netflix.
В марте Ортега, сыгравшая Уэнсдей Аддамс в сериале Тима Бертона для Netflix, поделилась, что она участвовала в написании сценария на съемочной площадке, временами даже бодаясь с главным сценаристом, потому что «очень, очень хотела защитить» своего персонажа.
«Было время на съемочной площадке, когда я даже становилась почти непрофессионалом, то есть я просто меняла реплики. Сценарист думал, у меня что‑то есть, а потом мне приходилось садиться со сценаристами, и они говорили: „Подождите, что случилось со сценой?“ Мне приходилось объяснять, почему я не могу делать определенные вещи», — сказала актриса тогда.
Теперь, когда писатели бастуют из‑за споров о заработной плате, рабочей силе и технологиях искусственного интеллекта, несколько забастовщиков призывают Ортегу присоединиться к ним. Среди них сценарист анимационного сериала «Конь БоДжек» Ник Адамс: «Дженне Ортеге лучше вернуться [из Нью-Йорка] на ее дневную смену во время пикета». Одна из сценаристок телесериала «Медведь» Карен Джозеф Эдкок добавила, что «переписывание — это тоже писательство».
Забастовка сценаристов была официально объявлена 1 мая и стартовала на следующий день, став первой забастовкой в Голливуде с 2007 года. Забастовка началась после шести недель безуспешных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Гильдия сценаристов США (WGA) загрузила документ, в котором изложены различия между ее предложениями и предложениями AMPTP, которые и привели к забастовке.
Из‑за забастовки приостановилось производство нескольких проектов, в том числе финального сезона «Очень странных дел».