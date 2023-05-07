СМИ: власти Берлина сняли запрет на демонстрацию российского флага

Помимо российского флага, действовал запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР, а также исполнение маршей и военных песен у советских мемориалов. Берлинская полиция объяснила эту меру тем, что необходимо обеспечить «достойную память погибшим солдатам тогдашней советской армии».