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СМИ: власти Берлина сняли запрет на демонстрацию российского флага

Виктория Шанина
Сегодня в 17:10

Административный суд Берлина снял запрет на демонстрацию российского флага и символов страны 8 и 9 мая. Об этом пишет местное издание rbb24 со ссылкой на полицию.

По данным портала, это касается мероприятия, запланированного в честь Дня Победы на 9 Мая на улице 17 июня.

Полиция Берлина подала на это решение жалобу в Высший административный суд. Правоохранители выступают за этот запрет уже второй год подряд.

Помимо российского флага, действовал запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР, а также исполнение маршей и военных песен у советских мемориалов. Берлинская полиция объяснила эту меру тем, что необходимо обеспечить «достойную память погибшим солдатам тогдашней советской армии».

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