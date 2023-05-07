СМИ: власти Берлина сняли запрет на демонстрацию российского флага

Административный суд Берлина снял запрет на демонстрацию российского флага и символов страны 8 и 9 мая. Об этом пишет местное издание rbb24 со ссылкой на полицию.
По данным портала, это касается мероприятия, запланированного в честь Дня Победы на 9 Мая на улице 17 июня.
Полиция Берлина подала на это решение жалобу в Высший административный суд. Правоохранители выступают за этот запрет уже второй год подряд.
Помимо российского флага, действовал запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР, а также исполнение маршей и военных песен у советских мемориалов. Берлинская полиция объяснила эту меру тем, что необходимо обеспечить «достойную память погибшим солдатам тогдашней советской армии».
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