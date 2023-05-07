«Известия»: при принятии финансовых решений треть россиян ориентируются на гороскопы

33% респондентов используют гороскопы, 31% имеют талисманы для финансового благополучия (денежное дерево, «счастливая» купюра или жаба с монеткой во рту), 19% использует денежные аффирмации (позитивное утверждение для самовнушения), 17% следуют лунному календарю.
«Эзотерические методы финансового анализа являются неэффективными и ненаучными», — заявили в «Финуслугах». Там порекомендовали повышать финансовую грамотность, всегда «сохранять спокойствие и следовать личному финансовому плану».
«Скорее всего, результаты опроса говорят только о том, что управление собственными финансами в нашей стране вызывает у большей части населения тревогу и беспокойство. Именно желание как‑то справиться с этими состояниями приводит к использованию ритуалов и оберегов, каких‑то тотемных знаков и гороскопов», — предположила директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова.