«Известия»: при принятии финансовых решений треть россиян ориентируются на гороскопы

«Скорее всего, результаты опроса говорят только о том, что управление собственными финансами в нашей стране вызывает у большей части населения тревогу и беспокойство. Именно желание как‑то справиться с этими состояниями приводит к использованию ритуалов и оберегов, каких‑то тотемных знаков и гороскопов», — предположила директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова.