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«Известия»: при принятии финансовых решений треть россиян ориентируются на гороскопы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:52

При принятии серьезных финансовых решений треть россиян полагаются на гороскопы, талисманы и лунные календари. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на опрос платформы «Финуслуги», проект Мосбиржи.

33% респондентов используют гороскопы, 31% имеют талисманы для финансового благополучия (денежное дерево, «счастливая» купюра или жаба с монеткой во рту), 19% использует денежные аффирмации (позитивное утверждение для самовнушения), 17% следуют лунному календарю.

«Эзотерические методы финансового анализа являются неэффективными и ненаучными», — заявили в «Финуслугах». Там порекомендовали повышать финансовую грамотность, всегда «сохранять спокойствие и следовать личному финансовому плану».

«Скорее всего, результаты опроса говорят только о том, что управление собственными финансами в нашей стране вызывает у большей части населения тревогу и беспокойство. Именно желание как‑то справиться с этими состояниями приводит к использованию ритуалов и оберегов, каких‑то тотемных знаков и гороскопов», — предположила директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова.

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