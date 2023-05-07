В Москве запустили чат-бот для обращений о жестоком обращении с дикими животными

В Москве запустили чат-бот «Спаси сову», через который граждане могут быстро сообщать о фактах незаконного использования диких животных, а также о жестоком обращении с ними. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.
В ведомстве уточнили, что для отправки жалобы необходимо запустить бота, а затем заполнить графы с адресом, где обнаружили нарушение, вид и количество животных. При желании можно также прикрепить фото или видео.
Заявки будут переданы Управлению государственного экологического контроля департамента природопользования. Они оперативно обработают обращение и проверят факт незаконной деятельности по указанному адресу.
Как отмечают в комплексе городского хозяйства, в прошлом году москвичи помогли спасти от уличных фотографов 37 сов, трех ястребов, двух приматов и питона. Всех особей передали в Центр реабилитации диких животных.