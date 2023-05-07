В Москве запустили чат-бот для обращений о жестоком обращении с дикими животными

В Москве запустили чат-бот «Спаси сову», через который граждане могут быстро сообщать о фактах незаконного использования диких животных, а также о жестоком обращении с ними. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.