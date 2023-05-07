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Суд может закрыть МДТ в Петербурге на три месяца

Виктория Шанина
Сегодня в 12:17

Малый драматический театр (МДТ) в Петербурге могут закрыть на 90 суток. Об этом в своем телеграм-канале пишет депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.

По информации Вишневского, после проверки Роспотребнадзора и МЧС в театре обнаружили «недостатки» в пожарной безопасности и по санитарно-эпидемиологической части.

«Все как обычно, когда надо наехать на неугодных <…> Не верю, что это так случайно совпало с вчерашними событиями и судом над Женей Беркович и Светланой Петрийчук за их спектакль», — заявляет депутат.

Судебное заседание запланировано на 11 мая.

Двери МДТ опечатали 6 мая. На входе в театр приклеена бумажка, где говорится о проверке Роспотребнадзора и о закрытии театра до 12 мая.

Суд над Евгении Беркович и Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол» прошел 5 мая. По его итогам театральную режиссерку и драматурга арестовали до 4 июля. «Афиша Daily» подробно рассказывала о процессе.

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Роспотребнадзор
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Борис ВишневскийЖеня БерковичЕвгения Беркович
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