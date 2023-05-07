Перед коронацией Карла III неизвестные выкосили пенис длиной несколько метров на газоне

За несколько дней до коронации короля Великобритании Карла III на знаменитом историческом полукруглом газоне в городе Бат появился огромный пенис длиной несколько метров. Об этом пишет Daily Mirror.
Речь идет о лужайке перед Королевским полумесяцем — полукругом из 30 зданий XVIII века. Во всем мире она известна своим идеальным газоном, по крайней мере таким он был до прихода газонокосильщиков с чувством юмора.
За газоном следит компания Crescent Lawn Company. Злоумышленников, которые выкосили пенис, найти пока не удалось. New York Post отмечает, что неясно даже, занимается ли инцидентом полиция.
Перед Королевским полумесяцем было запланировано празднование коронации Карла III. Западные СМИ предполагают, что таким образом авторы изображения показали свое отношение к новому монарху.
Карл III был коронован на британский престол 6 мая. Он, по традиции, был помазан святым маслом, получил королевскую мантию, скипетр и державу, а также произнес клятву — Карл III стал первым монархом, который молился вслух во время своей коронации.