Герой мема «Ломай меня полностью» погиб в ДТП

Между ним и инспектором ППС завязывается диалог: «Ломай меня полностью. Полностью ломай. Ломай меня полностью. — Зачем? — Я хочу, шоб ты ломал меня. — Извращенец? — Я хочу, шоб ты ломал меня. Ты сможешь? — Зачем? — Ты хочешь ломать? — Нет. — Зря. — Почему зря? — Ломай меня полностью, ломай. Ты сможешь меня ломать?».