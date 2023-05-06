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В Оренбурге рухнула карусель, пострадали до 20 человек

Максим Саблин
Сегодня в 18:41

В парке Оренбурга с высоты обрушилась карусель «Цепочка», пишет ТАСС.

Всего пострадали около 20 человек, они получили травмы разной степени тяжести. В больницы доставили 12 посетителей, шесть из них дети, двое находятся в реанимации, приводит информацию местный Минздрав.

Причиной падения кабинок карусели стала поломка механизма, уточняет агентство. В парке продолжаются ремонтные работы, аттракционы для посетителей там были открыты лишь 2 мая, сообщает ИА Regnum.

Прокуратура инициировало проверку исполнения законодательства в сфере оказания развлекательных услуг населению. «По предварительной информации, сегодня в Оренбурге в парке имени 50-летия СССР произошла поломка одного из аттракционов во время его эксплуатации, что привело к обрушению конструкции», — говорится в сообщении.

Следственный комитет изучает документы о безопасности использования,
аттракциона и устанавливает его собственников, им может быть предъявлено обвинение по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Следственный комитет
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