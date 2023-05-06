В Оренбурге рухнула карусель, пострадали до 20 человек

Прокуратура инициировало проверку исполнения законодательства в сфере оказания развлекательных услуг населению. «По предварительной информации, сегодня в Оренбурге в парке имени 50-летия СССР произошла поломка одного из аттракционов во время его эксплуатации, что привело к обрушению конструкции», — говорится в сообщении.