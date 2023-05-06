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Прокуратура проверит «Уе! Бары» после заявления Мизулиной

Семён Гудошников
Сегодня в 15:44

Прокуратура проверит заведения «Уе! Бар» в Москве и Петербурге после жалоб Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает Mash.

«Если все окажется действительно плохо», заведения закроют, пишет телеграм-канал.

Глава Лиги безопасного интернета обратила внимание на «Уе! Бары» несколько дней назад. В своем телеграм-канале она заявила, что ей «второй день все пишут» про эти заведения.

В них, согласно обращениям к Мизулиной, «официанты с гостями общаются только матом, и проходят сомнительные тусовки, в том числе и с пропагандой ЛГБТ».

«Уе! Бары» — эксцентричные заведения, концепция которых предполагает, что гостей матерят и подкалывают. В меню у таких баров — десерты в виде кучи кала, фаллосов и вагин. Их названия тоже эксцентричные — «Каша с говном», «Раздвинь ракушки» или «Лососни тунца».

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Екатерина Мизулина
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