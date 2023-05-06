Прокуратура проверит «Уе! Бары» после заявления Мизулиной

Прокуратура проверит заведения «Уе! Бар» в Москве и Петербурге после жалоб Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает Mash.
«Если все окажется действительно плохо», заведения закроют, пишет телеграм-канал.
Глава Лиги безопасного интернета обратила внимание на «Уе! Бары» несколько дней назад. В своем телеграм-канале она заявила, что ей «второй день все пишут» про эти заведения.
В них, согласно обращениям к Мизулиной, «официанты с гостями общаются только матом, и проходят сомнительные тусовки, в том числе и с пропагандой ЛГБТ».
«Уе! Бары» — эксцентричные заведения, концепция которых предполагает, что гостей матерят и подкалывают. В меню у таких баров — десерты в виде кучи кала, фаллосов и вагин. Их названия тоже эксцентричные — «Каша с говном», «Раздвинь ракушки» или «Лососни тунца».