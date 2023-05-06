Россияне стали экономить на фастфуде

Россияне стали меньше тратить на фастфуд, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» для РИА «Новости». Средний чек в таких заведениях в первом квартале 2023 составил 368 рублей. Год назад эта сумма была равна 540 рублям, за 12 месяцев она уменьшилась на треть.
Вот топ-5 городов, где с января по март этого года чаще всего питались в фастфуде: Москва со средним чеком в 351 рубль, Петербург — средний чек 320 рублей, Казань — средний чек 423 рубля, Тверь — средний чек 399 рублей, Екатеринбург — средний чек 349 рублей.
Отдельно исследователи изучили, как россияне платят в заведениях. По данным аналитиков, карточные платежи россиян доминируют над покупками через СБП.
«Если в категории „фастфуд“ за 100% взять традиционные платежи и СБП в первом квартале 2023 года, то доля СБП выросла до 10%. При этом средний чек одной покупки через СБП в январе–марте текущего года заметно выше, чем у карточных платежей, — 652 рубля против 338 рублей соответственно», — приводят данные авторы исследования.
Россияне снизили траты не только на фастфуд, но и на бары и рестораны, средний чек там сократился на четверть и составил до 1000 рублей, писали аналитики «Чек Индекс» в ноябре.