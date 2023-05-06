Россияне стали экономить на фастфуде

«Если в категории „фастфуд“ за 100% взять традиционные платежи и СБП в первом квартале 2023 года, то доля СБП выросла до 10%. При этом средний чек одной покупки через СБП в январе–марте текущего года заметно выше, чем у карточных платежей, — 652 рубля против 338 рублей соответственно», — приводят данные авторы исследования.