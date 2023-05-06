Минздрав рассматривает сокращение времени продажи крепких напитков

В отчете Минздрава говорится, что в 2022 году розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение было 6,22. Превышение запланированных показателей ставит новые задачи по формированию здорового образа жизни, системным антиалкогольным и антитабачным мерам, отмечается там.