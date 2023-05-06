Минздрав рассматривает сокращение времени продажи крепких напитков

Минздрав рассматривает возможность ввести запрет на продажу крепких алкогольных напитков (выше 17,5 градусов) с 20.00 до 11.00. Об этом говорится в отчете ведомства об итогах работы в 2022 году, пишет РИА «Новости».
Среди других предложенных мер — увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции до 21 года и возможность для муниципалитетов ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники.
Кроме того, рассматриваются запреты на рекламу крепких напитков и на демонстрацию товарных знаков алкогольной продукции в фильмах, сериалах, клипах, музыкальных треках и другой аудиовизуальной продукции.
В отчете Минздрава говорится, что в 2022 году розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение было 6,22. Превышение запланированных показателей ставит новые задачи по формированию здорового образа жизни, системным антиалкогольным и антитабачным мерам, отмечается там.
Согласно исследованию аудиторской компании Finexpertiza, в прошлом году потребление крепкого алкоголя выросло на 7,5%, до 6,8 литра на каждого жителя страны за год. Потребление вино, напротив, снизилось на 5,5%, до 6,2 литра.