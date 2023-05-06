На фестивале авторской музыки «Сам.Фест» выступят Гарик Сукачев, Люся Чеботина и Дмитрий Маликов

В Самаре 12 июня пройдет фестиваль авторской музыки «Сам.Фест». На нем выступят артисты, которые сами пишут и исполняют свои песни.
В лайнап фестиваля войдут Гарик Сукачев, Ramil', Люся Чеботина, Вадим Самойлов, известный в прошлом как участник «Агаты Кристи», Дмитрий Маликов, группа «Двадцать» и другие музыканты. Ведущей шоу станет Яна Чурикова.
В рамках мероприятия состоится конкурс. Его победители смогут записать мини-альбом под кураторством саундпродюсера Андрея Самсонова и получить поддержку целого ряда специалистов. С лауреатами конкурса поработают продюсеры, звукорежиссеры, стилисты, специалисты по продвижению.
Кроме того, наставники будут сопровождать всех финалистов во время подготовки к выступлению в Самаре. Треки участников «Сам.Феста» войдут в одноименный сборник.