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На фестивале авторской музыки «Сам.Фест» выступят Гарик Сукачев, Люся Чеботина и Дмитрий Маликов

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:09

В Самаре 12 июня пройдет фестиваль авторской музыки «Сам.Фест». На нем выступят артисты, которые сами пишут и исполняют свои песни.

В лайнап фестиваля войдут Гарик Сукачев, Ramil', Люся Чеботина, Вадим Самойлов, известный в прошлом как участник «Агаты Кристи», Дмитрий Маликов, группа «Двадцать» и другие музыканты. Ведущей шоу станет Яна Чурикова.

В рамках мероприятия состоится конкурс. Его победители смогут записать мини-альбом под кураторством саундпродюсера Андрея Самсонова и получить поддержку целого ряда специалистов. С лауреатами конкурса поработают продюсеры, звукорежиссеры, стилисты, специалисты по продвижению.

Кроме того, наставники будут сопровождать всех финалистов во время подготовки к выступлению в Самаре. Треки участников «Сам.Феста» войдут в одноименный сборник.

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Гарик СукачевДмитрий МаликовВадим СамойловЯна ЧуриковаАндрей Самсонов
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