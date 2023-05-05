В театре «Шалом» пройдет бесплатный показ эскиза спектакля «Красная книга»

В театре «Шалом» 9 мая покажут эскиз спектакля «Красная книга», посвященного еврейскому сопротивлению во время Великой Отечественной войны. Вход на представление будет бесплатным, расскаали «Афише Daily» рассказали организаторы.
Создателем постановки выступил режиссер Александр Плотников. В основу спектакля лег один из мемориальных проектов Ильи Эренбурга, который так и не был реализован. Он также должен был носить имя «Красная книга».
«Красная книга» задумывалась как продолжение «Черной книги» — издания, в котором Эренбург и Василий Гроссман собрали истории уничтожения советского еврейского населения на оккупированных фашистами советских территориях.
В «Красной книге» Эренбург хотел собрать факты сопротивления евреев нацизму. Автор надеялся развенчать миф о том, что евреи «безропотно шли в газовые камеры», и показать их мужество в борьбе с фашизмом.
Спектакль Плотникова будет искать ответы на вопросы, как преодолеть прошлое, если оно безвозвратно ушло, и как собирать живые свидетельства, если живых свидетелей практически не осталось.
«Спектакль вступает в диалог с традицией разговора о еврейской катастрофе. Диалог, результатом которого может стать, если не полное искупление, то, во всяком случае, сострадание и внимание», — рассказали представители театра.
При создании постановки использовались документальная лента Клода Ланцмана «Шоа» и пьеса Петера Вайса «Дознание». Попасть на показ «Красной книги» 9 мая можно по предварительной регистрации.