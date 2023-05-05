Реклама
Новости

В городе Глазове ввели режим повышенной готовности из‑за птичьего гриппа

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:50

В городе Глазове, расположенном в Удмуртии, ввели режим повышенной готовности из‑за распространения птичьего гриппа. Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» мэр Глазова Сергей Коновалов.

Он рассказал, что в угрожаемую зону попали сам Глазов и часть Глазовского района, включая деревни Штанигурт, Полынга, Колевай, Малый Лудошур, Лекшур, Порпиево и хутор Березовый.

На этих территориях запретили ввоз и вывоз птиц и инкубированных яиц, заготовку и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птиц, продажу птиц, охоту на них, а также выставки и ярмарки, где представлены любые птицы и животные.

Кроме того, местным жителям закрыли проход к Южному озеру и его окрестностям. Карантин, по словам Коновалова, может быть снят спустя 21 день после проведения требуемового комплекса мероприятий.

Среди них — проверки биологической защиты на предпринятиях, работающих с живыми птицами, подомовой обход частных домовладений и учет всей домашней птицы, а также выборочное тестирование людей на птичий гриппю

«Напомним, что птичий грипп у людей проявляет себя как острая респираторная вирусная инфекция. Инкубационный период длится от 3 до 14 дней», — написал глава города.

Он напомнил, что болезнь тяжелее всего переносят маленькие дети, и призвал всех, кто почувствует недомогание, немедленно обращаться к медикам.

расскажите друзьям
люди
Сергей Коновалов
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»