В городе Глазове ввели режим повышенной готовности из‑за птичьего гриппа

В городе Глазове, расположенном в Удмуртии, ввели режим повышенной готовности из‑за распространения птичьего гриппа. Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» мэр Глазова Сергей Коновалов.
Он рассказал, что в угрожаемую зону попали сам Глазов и часть Глазовского района, включая деревни Штанигурт, Полынга, Колевай, Малый Лудошур, Лекшур, Порпиево и хутор Березовый.
На этих территориях запретили ввоз и вывоз птиц и инкубированных яиц, заготовку и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птиц, продажу птиц, охоту на них, а также выставки и ярмарки, где представлены любые птицы и животные.
Кроме того, местным жителям закрыли проход к Южному озеру и его окрестностям. Карантин, по словам Коновалова, может быть снят спустя 21 день после проведения требуемового комплекса мероприятий.
Среди них — проверки биологической защиты на предпринятиях, работающих с живыми птицами, подомовой обход частных домовладений и учет всей домашней птицы, а также выборочное тестирование людей на птичий гриппю
«Напомним, что птичий грипп у людей проявляет себя как острая респираторная вирусная инфекция. Инкубационный период длится от 3 до 14 дней», — написал глава города.
Он напомнил, что болезнь тяжелее всего переносят маленькие дети, и призвал всех, кто почувствует недомогание, немедленно обращаться к медикам.