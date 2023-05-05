На побережье Японского моря произошло землетрясение магнитудой 5,5

На побережье Японского моря в префектуре Аомори произошло землетрясение. Его магнитуду оценили в 5,5 балла, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Толчки зафиксировали в 20:47 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 70 км. Землетрясение, согласно данным СМИ, не привело к цунами. Также неизвестно о жертвах или разрушениях.
Ранее, в ночь на 1 мая землетрясение случилось в районе вулкана Шивелуч на Камчатке. Подземные толчки ощутили жители поселка Ключи.
Землетрясение на Камчатке последовало за извержением Шивелуча, которое произошло 11 апреля. Тогда во многих населенных пунктах полуострова зафиксировали пеплопад.
Кроме того, еще одно мощное землетрясение зарегистрировали у берегов Камчатки в начале апреля. Магнитуда толчков, согласно данным ученых, составила 6,9 балла.