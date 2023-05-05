У некоторых пользователей Gmail появилась реклама между письмами. И она раздражает

Google добавил рекламные блоки в почтовом сервисе Gmail, сообщает 9to5Google. Они появляются прямо между письмами и сбивают с толку, жалуются пользователи в твиттере.
Ранее реклама в Gmail появлялась в самом верху почтовых ящиков «Промоакции» и «Социальные сети» и не перемешивалась с сообщениями. Рекламные блоки хоть и помечаются как Ad («Реклама»), все равно отвлекают от нужных писем.
В последние недели некоторые пользователи мобильного приложения Gmail также начали замечать рекламу с большими изображениями в верхней части своих почтовых ящиков. Пока неясно, это какой‑то тест или компания потихоньку развертывает обновление.
На сайте Google не предлагается реклама, размещенная прямо среди писем. Gmail такого тоже не предлагает.
Официальный аккаунт Gmail ответил на возмущение пользовательницы в твиттере. «Звучит не очень хорошо», — написал администратор аккаунта и перенаправил на страницу поддержки, где объясняется, как работает реклама в сервисе.