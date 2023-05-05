Игра Hogwarts Legacy заработала более миллиарда долларов

Игра Hogwarts Legacy заработала более 1 млрд долларов и разошлась по миру в 15 млн копий еще до того, как стала доступна на всех запланированных платформах. Об этом сообщил IGN.
На консолях PlayStation 4 и Xbox One игра стала доступна только с 5 мая. К этому моменту объем розничных продаж достиг уровня, который позволяет поставить Hogwarts Legacy в один ряд с Lego, DC, Mortal Kombat и Game of Thrones.
Ожидается, что продажи игры продолжат стремительно расти. Hogwarts Legacy предстоит еще один релиз в июле 2023 года: тогда новинка, наконец, станет доступна для Switch.
Гендиректор глобального стриминга и игр Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт отметил, что версия для Switch важна для продаж релиза, поскольку именно этой платформой пользуются многие поклонники франшизы «Гарри Поттер» в Японии.
В феврале 2023 года Hogwarts Legacy стал самой продаваемой игрой года, ей он остается и в данный момент. Конкуренцию игре, скорее всего, составит Zelda: Tears of the Kingdom.