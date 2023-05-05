Генри Кавилл и Джейк Джилленхол снимутся в новом фильме Гая Ричи

«Есть нечто особенное, что происходит, когда вы регулярно сотрудничаете с одними и теми же людьми: вы создаете стенографию и доверие, что позволяет каждому делать свою лучшую работу. Джейк, Генри и Эйза — удивительно талантливые, преданные и увлекательные актеры. Это будет захватывающий фильм, который будет одновременно интеллектуально стимулирующим и физически бодрящим», — рассказал Ричи.