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Генри Кавилл и Джейк Джилленхол снимутся в новом фильме Гая Ричи

Дарья Мельникова
Вчера в 22:44

Режиссер Гай Ричи, который недавно завершил съемки картины «Министерство неджентльменской войны», запустил в производство новый проект. Об этом сообщает Deadline.

Подробности сюжета и название фильма пока держатся в секрете. Зато известно, что в главных ролях снимутся Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес. Со всеми ними Ричи работал над последними своими лентами.

«Есть нечто особенное, что происходит, когда вы регулярно сотрудничаете с одними и теми же людьми: вы создаете стенографию и доверие, что позволяет каждому делать свою лучшую работу. Джейк, Генри и Эйза — удивительно талантливые, преданные и увлекательные актеры. Это будет захватывающий фильм, который будет одновременно интеллектуально стимулирующим и физически бодрящим», — рассказал Ричи.

По данным Deadline, лента будет наполнена фирменным юмором режиссера. В центре сюжета окажутся два специалиста по эвакуации, которые должны спланировать побег высокопоставленной женщины-переговорщика.

Съемки нового проекта должны начаться в Испании этим летом. Ричи написал оригинальный сценарий, а также будет продюсировать ленту вместе с Айван Эткинсон («Джентельмены») и Джоном Фридбергом («Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»).

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Генри КавиллЭйса Гонсалес
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