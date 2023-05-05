Генри Кавилл и Джейк Джилленхол снимутся в новом фильме Гая Ричи

Режиссер Гай Ричи, который недавно завершил съемки картины «Министерство неджентльменской войны», запустил в производство новый проект. Об этом сообщает Deadline.
Подробности сюжета и название фильма пока держатся в секрете. Зато известно, что в главных ролях снимутся Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес. Со всеми ними Ричи работал над последними своими лентами.
«Есть нечто особенное, что происходит, когда вы регулярно сотрудничаете с одними и теми же людьми: вы создаете стенографию и доверие, что позволяет каждому делать свою лучшую работу. Джейк, Генри и Эйза — удивительно талантливые, преданные и увлекательные актеры. Это будет захватывающий фильм, который будет одновременно интеллектуально стимулирующим и физически бодрящим», — рассказал Ричи.
По данным Deadline, лента будет наполнена фирменным юмором режиссера. В центре сюжета окажутся два специалиста по эвакуации, которые должны спланировать побег высокопоставленной женщины-переговорщика.
Съемки нового проекта должны начаться в Испании этим летом. Ричи написал оригинальный сценарий, а также будет продюсировать ленту вместе с Айван Эткинсон («Джентельмены») и Джоном Фридбергом («Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»).