Умер режиссер Михаил Хлебородов, снявший клипы «Утекай» и «Дельфины» для «Мумий Тролль»

За свою карьеру он снял диалогию «Параграф 78», фильм «Курьер из «Рая», а также сериалы «Временно недоступен» и «Волшебник». Помимо этого, Хлебородов снял клипы для группы «Мумий Тролль» на песни «Утекай», «Дельфины» и «Кот кота», для коллектива «Белый орел» снял клип на песню «А в чистом поле», а для Алены Свиридовой — клипы на песни «Розовый фламинго» и «Никто никогда».