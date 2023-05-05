Умер режиссер Михаил Хлебородов, снявший клипы «Утекай» и «Дельфины» для «Мумий Тролль»

В возрасте 56 лет умер режиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер Михаил Хлебородов. Об этом сообщает ТАСС.
«Умер Миша Хлебородов… Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссер фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. Всего 56 лет», — написал нв своих соцсетях постановщик Григорий Константинопольский. Причина смерти не уточняется.
Михаил Хлебородов родился 9 марта 1967 года. В 1992 году окончил режиссерский факультет в Государственном институте театрального искусства.
За свою карьеру он снял диалогию «Параграф 78», фильм «Курьер из «Рая», а также сериалы «Временно недоступен» и «Волшебник». Помимо этого, Хлебородов снял клипы для группы «Мумий Тролль» на песни «Утекай», «Дельфины» и «Кот кота», для коллектива «Белый орел» снял клип на песню «А в чистом поле», а для Алены Свиридовой — клипы на песни «Розовый фламинго» и «Никто никогда».