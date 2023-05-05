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Сериал «Йеллоустоун» завершится после пятого сезона

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:56

Пятый сезон сериала «Йеллоустоун» станет последним. Об этом сообщает Variety.

Официального подтверждения пока нет. Информация о закрытии проекта появилась на фоне слухов, что Кевин Костнер покинет шоу.

Причиной этого якобы послужил плотный график и желание сосредоточиться на съемках вестерна «Горизонт». В этом проекте актер не только играет главную роль, но и выступает в качестве режиссера и сценариста.

Сериал «Йеллоустоун» вышел в 2018 году. Вестерн с Кевином Костнером в главной роли рассказывает о фермере-миллионере Джоне Даттоне, который владеет огромным ранчо на границе с Йеллоустоунским национальным парком. Семейство вынуждено защищать свое жилище от постоянных атак со стороны землевладельцев, индейской резервации и руководства самого заповедника. «Афиша Daily» рассказывала о шоу подробно.

В 2021 году у «Йеллоустоуна» появился первый приквел — сериал «1883». Он рассказал о предках Джона Даттона, которые отправились в путешествие на запад, через Великие равнины, к диким землям Монтаны. В «1883» снялись Сэм Эллиотт, Билли Боб Торнтон и другие.

В 2022 году в работу запустили еще один приквел — «1932» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен. Шоу расскажет о новом поколении семьи Даттон. Оно, согласно сюжету, столкнется с исторической засухой, запретом на алкоголь в США и Великой депрессией.

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Кевин КостнерБилли ТорнтонХаррисон ФордСэм ЭллиоттХелен Миррен
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