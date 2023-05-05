Сериал «Йеллоустоун» завершится после пятого сезона

Сериал «Йеллоустоун» вышел в 2018 году. Вестерн с Кевином Костнером в главной роли рассказывает о фермере-миллионере Джоне Даттоне, который владеет огромным ранчо на границе с Йеллоустоунским национальным парком. Семейство вынуждено защищать свое жилище от постоянных атак со стороны землевладельцев, индейской резервации и руководства самого заповедника. «Афиша Daily» рассказывала о шоу подробно.