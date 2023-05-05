В Москве ограничили работу каршеринга

С 8 по 9 мая в Москве пройдут мероприятия в честь Дня Победы. На Красной площади состоится парад, в котором примет участие Владимир Путин. После того, как Кремль сообщил о попытке удара беспилотником по кремлевской резиденции президента, парады были отменены почти во всех регионах ЦФО, юго-западнее Москвы, а также в Псковской, Саратовской и Тюменской областях.