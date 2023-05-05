В Москве ограничили работу каршеринга

С 5 по 10 мая в центре Москвы будет ограничен доступ к каршерингам. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса.
Функция начала и завершения аренды будет недоступна «в связи с проведением мероприятий».
Ранее телеграм-канал Baza писал, что в столице глушат GPS-навигацию в пределах Бульварного и Садового кольца на время подготовки к параду.
С этой же проблемой столкнулся корреспондент радиостанции «Говорит Москва» утром 4 мая. «Определение геопозиции в „Яндекс Навигаторе“ у водителя такси было сбито: к примеру, машина находилась на Охотном Ряду, а навигатор показывал, что мы едем по Тверской в районе Бульварного кольца», — сообщил он.
С 8 по 9 мая в Москве пройдут мероприятия в честь Дня Победы. На Красной площади состоится парад, в котором примет участие Владимир Путин. После того, как Кремль сообщил о попытке удара беспилотником по кремлевской резиденции президента, парады были отменены почти во всех регионах ЦФО, юго-западнее Москвы, а также в Псковской, Саратовской и Тюменской областях.