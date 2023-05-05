В России создали постер для триллера «Иллюзия побега», сгенерированный искусственным интеллектом

По сюжету Стине и Тейт, столичная пара с ребенком, в поисках идеального места для жизни и творчества решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес, ведут хронику новой жизни в совместном подкасте, и все у них хорошо, пока их не встречают похожие на них до мельчайших деталей незнакомцы.