В России создали постер для триллера «Иллюзия побега», сгенерированный искусственным интеллектом

Компания «Про:взгляд» создала с помощью искусственного интеллекта постер к датскому триллеру «Иллюзия побега». В российский прокат фильм выйдет 25 мая.
Это первый в истории российского кинопроката случай разработки постера с помощью искусственного интеллекта. Вместе с арт-директором Денисом Попенковым была придумана концепция, сгенерированы изображения и добавлены визуальные элементы из фильма.
По сюжету Стине и Тейт, столичная пара с ребенком, в поисках идеального места для жизни и творчества решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес, ведут хронику новой жизни в совместном подкасте, и все у них хорошо, пока их не встречают похожие на них до мельчайших деталей незнакомцы.
Постер стал первым подобным опытом также и для продюсеров картины, которые оценили его настолько высоко, что планируют презентовать партнерам на предстоящем Каннском кинорынке.
«Иллюзию побега» сняла режиссер Каролина Люнгбю, а в главных ролях сыграли Миккель Бо Фельсгорд и Мария Бах Хансен. Также среди создателей фильма — авторы хитов для Netflix, в том числе популярного сериала «Каштановый человечек».