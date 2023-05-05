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В России создали постер для триллера «Иллюзия побега», сгенерированный искусственным интеллектом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:30

Компания «Про:взгляд» создала с помощью искусственного интеллекта постер к датскому триллеру «Иллюзия побега». В российский прокат фильм выйдет 25 мая.

Это первый в истории российского кинопроката случай разработки постера с помощью искусственного интеллекта. Вместе с арт-директором Денисом Попенковым была придумана концепция, сгенерированы изображения и добавлены визуальные элементы из фильма.

По сюжету Стине и Тейт, столичная пара с ребенком, в поисках идеального места для жизни и творчества решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес, ведут хронику новой жизни в совместном подкасте, и все у них хорошо, пока их не встречают похожие на них до мельчайших деталей незнакомцы.

© Пресс-материалы

Постер стал первым подобным опытом также и для продюсеров картины, которые оценили его настолько высоко, что планируют презентовать партнерам на предстоящем Каннском кинорынке.

Купить билеты на грядущую премьеру можно тут, а глянуть трейлер — ниже.

«Иллюзию побега» сняла режиссер Каролина Люнгбю, а в главных ролях сыграли Миккель Бо Фельсгорд и Мария Бах Хансен. Также среди создателей фильма — авторы хитов для Netflix, в том числе популярного сериала «Каштановый человечек».

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