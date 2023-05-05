Семилетний сын Вирджила Абло украсил джинсовый костюм от Off-White яркими рисунками

Младший сын дизайнера Вирджила Абло, умершего полтора года назад, сам стал дизайнером. Семилетний Грей оформил комплект светлого денима от Off-White яркими рисунками, обратили внимание «Правила жизни».
На джинсовой куртке и рабочих брюках юный дизайнер нарисовал животных, рыб, радугу и схематично изобразил свою семью — маму, папу, себя и сестру Лоув.
На сайте бренда комплект будет стоит 6400 фунтов (примерно 622 тыс. рублей по нынешнему курсу). Джинсовую куртку и брюки можно купить и отдельно, первую за 3400 фунтов, вторые — за 3000.
Вирджил Абло скончался 28 ноября 2021-го в возрасте 41 года. Он боролся с редкой формой рака — сердечной ангиосаркомой. Мы рассказывали, как он превратил стритвир в люкс и заставил всех себя ненавидеть.