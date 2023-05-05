В 2023 году работодатели задолжали россиянам 170,6 млн рублей

На 1 апреля суммарная задолженность по зарплате составила 749 млн рублей. В прошлом году работники недополучили 286,6 млн, с 2021-го — 291,8 млн. За последние полтора года максимальное значения — больше миллиарда рублей, — было в декабре. Не получили зарплату вовремя 9,4 тыс. человек, однако в статистику не входит малый бизнес.
Больше всего работников, оставшихся без зарплаты, в сфере обрабатывающих производств — 53%. Следом идут водоотведение и отходы (13,2%), строительство (9,6%), сельское, охотничье и лесное хозяйство (6,9%).
Среди российских городов самая большая задолженность по зарплате — 114,4 млн рублей, — в Петербурге. Следом идут Красноярский край (44,9 млн), Тамбовская область (44,2 миллиона), Мурманская область (42,9 млн), Ленинградская область (38,8 млн) и Москва (37,3 млн).
Эксперты напомнили, что при невыплате зарплаты работодатель обязан вернуть сумму с процентами — не ниже 1/150 ключевой ставки Центробанка от невыплаченной суммы за каждый день задержки.