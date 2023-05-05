В 2023 году работодатели задолжали россиянам 170,6 млн рублей

На 1 апреля суммарная задолженность по зарплате составила 749 млн рублей. В прошлом году работники недополучили 286,6 млн, с 2021-го — 291,8 млн. За последние полтора года максимальное значения — больше миллиарда рублей, — было в декабре. Не получили зарплату вовремя 9,4 тыс. человек, однако в статистику не входит малый бизнес.