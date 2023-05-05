В Петербурге завели первое уголовное дело за прогулки по крышам

Им вменяют статью 238 УК — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Наказание по этой статье предполагает штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы либо до двух лет ограничения или лишения свободы. Если преступление совершено организованной группой, штрафы могут увеличиться до 500 тыс. рублей, а сроки — до шести лет.