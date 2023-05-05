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В Петербурге завели первое уголовное дело за прогулки по крышам

Семён Гудошников
Сегодня в 11:45

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело за организацию прогулок по крышам Петербурга. Фигурантами стали петербургские руферы, пишет «Фонтанка».

Им вменяют статью 238 УК — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Наказание по этой статье предполагает штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы либо до двух лет ограничения или лишения свободы. Если преступление совершено организованной группой, штрафы могут увеличиться до 500 тыс. рублей, а сроки — до шести лет.

Петербургская полиция этой весной искала организаторов нелегальных экскурсий под видом клиентов. В результате было заведено около двух десятков административных дел о предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения.

В полиции считают, что организаторы прогулок по крышам не только совершают экономические нарушения, но и ставят под угрозу жизни людей. По словам правоохранителей, ни на одной из прогулок не соблюдались меры безопасности.

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Следственный комитет
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