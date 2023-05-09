«Островок тепла и уюта»: как тиктокер-садовод из Бреста создал «Кветка-парк»

Житель Бреста Кирилл Кветка признавался в интервью «Афише Daily», что любит растения «буквально с рождения». И его азарт по мере взросления не гас, а только разрастался. Сначала он выращивал домашние растения в городской квартире, а после переезда в частный дом начал продавать их на рынке, чтобы приобретать все более редкие и дорогостоящие виды.
«Садом я действительно занимаюсь с утра до вечера, живу им. Каждый день я встаю в пять часов утра и до поздней ночи копаюсь в саду, — рассказывал Кветка о своей страсти. — Не веду никаких дневников, ничего не выписываю, все храню в памяти. Я знаю, где какой сорт у меня растет, когда они были пересажены и куплены. Мне кажется, что это обусловлено тем, что я практически больше ничем не интересуюсь, и поэтому мне легко все это запомнить».
В 2020 году юноша завел аккаунт в тиктоке и за несколько дней на него подписалось более 20 тысяч человек. Ролики начинающего блогера начали быстро распространяться по сети — он заполучил любовь зрителей благодаря харизме и столь сильной увлеченности любимым делом.
В 2021 году Кирилл Кветка приступил к созданию целого парка на территории Брестского государственного технического университета, где он сам учится. К лету 2022-го юноша высадил больше 1000 разных видов растений. Но его мечта — показать посетителям выведенные им растения. «Сейчас активно занимаюсь селекцией, но это дело очень долгое. На парк, где будут расти выведенные мной растения, уйдет очень много времени, — объяснял он. — Мне хотелось для начала высадить в парке обычные растения, чтобы туда приходили люди и любовались природой».
«„Кветка-парк“ хоть и маленький, но этот островок таит в себе много тепла и уюта. Он станет достопримечательностью Беларуси этим летом!» — пишет садовод в соцсетях, продолжая прилагать усилия для воплощения своей мечты. Он старается создать не просто питомник, а цветущее место для отдыха, куда всегда приятно приходить.