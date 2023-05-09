«Островок тепла и уюта»: как тиктокер-садовод из Бреста создал «Кветка-парк»

«Садом я действительно занимаюсь с утра до вечера, живу им. Каждый день я встаю в пять часов утра и до поздней ночи копаюсь в саду, — рассказывал Кветка о своей страсти. — Не веду никаких дневников, ничего не выписываю, все храню в памяти. Я знаю, где какой сорт у меня растет, когда они были пересажены и куплены. Мне кажется, что это обусловлено тем, что я практически больше ничем не интересуюсь, и поэтому мне легко все это запомнить».