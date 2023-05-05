Глава СПЧ предложил контролировать телеграм-каналы по аналогии с традиционными СМИ

В начале мая о необходимости регулирования блогосферы в целом говорило Минцифры. В ведомстве считают, что нужно определить, что понимается под термином «блогер», и назначить им контролирующий орган. В министерстве заявили, что на блогеров, как и на других пользователей интернета, распространяются российские законы, предусматривающие ответственность за распространение запрещенной информации.