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Глава СПЧ предложил контролировать телеграм-каналы по аналогии с традиционными СМИ

Семён Гудошников
Сегодня в 11:12

Глава Совета по правам человека при президенте Владимир Фадеев предложил регулировать телеграм-каналы аналогично СМИ.

«Что касается телеграм-каналов, то они находятся в вольном поле. Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны телеграм-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении телеграм-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение», — цитирует его слова ТАСС.

Фадеев заявил, что, как бывший работник СМИ, «несколько раздражается» из‑за особенностей работы телеграм-каналов, многие из которых «по смыслу деятельности ничем не отличаются от традиционных СМИ». Однако, в отличие от последних, они работают вне рамок закона, который, по словам главы СПЧ, предусматривает предупреждения от РКН и «серьезную ответственность за вранье, за клевету, за нарушение тайны».

В начале мая о необходимости регулирования блогосферы в целом говорило Минцифры. В ведомстве считают, что нужно определить, что понимается под термином «блогер», и назначить им контролирующий орган. В министерстве заявили, что на блогеров, как и на других пользователей интернета, распространяются российские законы, предусматривающие ответственность за распространение запрещенной информации.

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